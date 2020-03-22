Трамп представил план по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп предложил план по борьбе с коронавирусом. На брифинге в Белом доме лидер страны заявил, что две крупные компании помогут стране преодолеть кризис. Производители одежды и алкоголя начнут выпускать маски и антисептические средства для рук.