Хоккеист Тарасенко раскрыл секрет снимка сына в Кубке Стэнли до победы

Российский нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и его жена Яна рассказали о подробностях появления фотографии своего новорожденного сына Артема в чаше главного трофея Национальной хоккейной лиги — Кубка Стэнли. Приз вручается победителю плей-офф, в 2018 году его завоевал «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным, а в 2019-м – неожиданно для многих — «Сент-Луис».

«Когда идет финальная серия и есть вероятность, что команда закроет серию, Кубок доставляют в тот или иной город. В те дни он был в Сент-Луисе, и НХЛ использует моменты, чтобы привезти его в больницы, в частности, к больным детям. А тут привезла к новорожденным. Яна позвонила мне, сказала: «Не приезжай завтра до 12 часов, в отделении будет кубок». И спрашивает, можно ли сфотографироваться. А я никогда в жизни не видел и не трогал этот кубок. Говорю: «Фотографируйтесь. Мало ли — никогда не знаешь, как жизнь повернется», — сказал Тарасенко в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Для профессиональных спортсменов считается неприемлемым касаться приза до победы в турнире. В том числе хоккеисты не трогают чашу Кубка Стэнли, если не завоевывали его. Именно по этой причине Яна Тарасенко уточнила у мужа, можно ли положить в кубок новорожденного ребенка.

«В день операции, когда я уже родила, ко мне подошла медсестра и говорит: «Завтра будет фотографирование с кубком. Хочешь?» Среди хоккеистов много суеверных людей, и даже моя доктор сказала: «Наверное, ты не захочешь». Мы обсудили это с Вовой. Он сказал: «Мне все равно». Я человек несуеверный и решила, что это никак не повлияет на исход серии», — сказала жена хоккеиста.

«Сент-Луис» по ходу сезона-2018/19 был одной из худших команд лиги, но после Нового года провел удачную серию и смог попасть в плей-офф. «Блюзмены» дошли до финала и в главной серии победили «Бостон Брюинз» в решающем, седьмом матче со счетом 4:1. При этом снимок был сделан перед шестой игрой, в которой команда Тарасенко потерпела болезненное поражение — 1:5.

«Я попросила, чтобы они не постили никакие снимки — по крайней мере до момента победы. Когда мы проиграли шестой матч — я расстроилась и вспомнила про них. Но уже когда выиграли седьмую, сразу выставила в Instagram. Проиграли бы — никто, кроме нас, об этом и не узнал бы», — заметила Яна Тарасенко.

По словам хоккеиста, он не считает себя суеверным человеком. При этом в команде о кадре новорожденного сына Тарасенко до завоевания Кубка Стэнли знал только еще один россиянин, форвард Иван Барбашев.

«Когда я ему показал в самолете на седьмую игру, Ваня так на меня посмотрел... «Слушай, — говорю, — либо мы уже выиграем, либо нет, и снимок тут будет ни при чем». Остальные узнали только после победы», — добавил форвард.

28-летний Тарасенко родился в Ярославле и является воспитанником новосибирского хоккея. Профессиональную карьеру он начал в 2008 году в клубе «Сибирь». В сезоне-2012/13 нападающий выступал за СКА, а с 2013-го играет в «Сент-Луисе». Форвард — чемпион мира среди молодежи (2011), вице-чемпион мира (2015) и обладатель Кубка Стэнли (2019).