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Более 52 тыс. человек остались под меднаблюдением в России из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России более 52 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 22 марта на официальном сайте Роспотребнадзора.

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«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 104 577 человек, по состоянию на 20 марта под контролем остаются 52 747 человек», — говорится в сообщении.

По состоянию на 21 марта в России было проведено 163,5 тыс. тестов на коронавирус. На сегодняшний день в стране зафиксировано 306 случаев заражения. За последние сутки зарегистрировано 53 новых случая, из которых 17 — в Московской области.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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