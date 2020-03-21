Президент Словакии утвердила правительство премьера Матовича

Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила правительство республики во главе с премьер-министром Игорем Матовичем, победившим на парламентских выборах во главе движения «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ). Трансляцию присяги Матовича 21 марта вело Словацкое телевидение.

Кроме ОЛНЛ в состав правительства вошли правоцентристское движение «Мы — семья», либеральная партия «Свобода и солидарность», а также возглавляемая бывшим президентом республики Андреем Киской либерально-консервативная партия «За людей».

Парламентские выборы состоялись 29 февраля. Правительство опирается на поддержку большинства депутатов 150-мандатного парламента страны.

Победившая ОЛНЛ набрала на выборах более 24% голосов.