Прямой эфир

Центристы побеждают на парламентских выборах в Словакии

0
Фото: REUTERS/David W Cerny
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центристская партия «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) набирают большинство на парламентских выборах в Словакии после подсчета на 92% участков.

Как сообщает в воскресенье, 1 марта, центральное статуправление республики, за ОЛНЛ отдали голоса 24,95% избирателей, ее уже не могут обойти другие партии.

Второе место занимает ныне правящая партия «Курс – социальная демократия» — 18,56% голосов. На третьем-четвертом местах находятся популистская партия «Мы семья» — 8,32% голосов и крайне правая «Народная партия Наша Словакия» — 8,15%, передает «РИА Новости».

Далее идут коалиция либеральных партий «Прогрессивная Словакия» и «Вместе» — 6,58% (для коалиций порог вхождения в парламент – 7%), либеральная партия «Свобода и солидарность» — 5,9% и право-центристская партия «За людей», которую основал летом 2019 года и возглавляет бывший президент Андрей Киска, у нее – 5,56%.

Остальные партии и движения пока набирают менее 5% голосов, необходимых для вхождения в состав парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Итоговая явка на парламентских выборах в Иране составила 42%
Правящая партия Азербайджана объявила о победе на выборах в парламент

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020