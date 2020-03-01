Центристы побеждают на парламентских выборах в Словакии

Центристская партия «Обычные люди и независимые личности» (ОЛНЛ) набирают большинство на парламентских выборах в Словакии после подсчета на 92% участков.

Как сообщает в воскресенье, 1 марта, центральное статуправление республики, за ОЛНЛ отдали голоса 24,95% избирателей, ее уже не могут обойти другие партии.

Второе место занимает ныне правящая партия «Курс – социальная демократия» — 18,56% голосов. На третьем-четвертом местах находятся популистская партия «Мы семья» — 8,32% голосов и крайне правая «Народная партия Наша Словакия» — 8,15%, передает «РИА Новости».

Далее идут коалиция либеральных партий «Прогрессивная Словакия» и «Вместе» — 6,58% (для коалиций порог вхождения в парламент – 7%), либеральная партия «Свобода и солидарность» — 5,9% и право-центристская партия «За людей», которую основал летом 2019 года и возглавляет бывший президент Андрей Киска, у нее – 5,56%.

Остальные партии и движения пока набирают менее 5% голосов, необходимых для вхождения в состав парламента.