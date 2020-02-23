Итоговая явка на парламентских выборах в Иране составила 42%

Итоговая явка на выборах в парламент Ирана составила 42,57%. Об этом сказал в воскресенье, 23 февраля, глава МВД Ирана Абдолрез Рахмани Фазли.

По его словам, участие в выборах приняли 24 млн 512 тыс. 404 человека.

«Явка приемлема, что показывает готовность народа участвовать (в выборах)», — цитирует его слова «РИА Новости».

Парламентские выборы в Иране прошли 21 февраля. За 290 мест вели борьбу более 7 тыс. человек, чьи кандидатуры были утверждены советом по охране конституции. Изначальное число претендентов составляло примерно 15 тыс. человек, часть из которых была отсеяна по решению совета по охране конституции.

В Иране отдавать голоса за претендентов имеют право 57,9 млн человек, из которых около 28,9 млн — женщины и примерно 29 млн — мужчины. 2,9 млн человек впервые приняли участие в электоральной процедуре.