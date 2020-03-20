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Семин рассказал о тренировках футболистов «Локомотива» в условиях пандемии коронавируса

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Главный тренер российского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на тренировки команды. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» 19 марта.

По словам специалиста, спортсмены продолжают тренировочный процесс, приезжают на базу, где нет посторонних людей, а оставшееся время проводят время дома.

«Всё очень просто. Дом, база, тренировка, дом», — приводит слова тренера «Федеральное агентство новостей».

Матч между «Локомотивом» и «Оренбургом» отложили из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Игра была намечена на 21 марта.

17 марта сообщалось, что товарищеские матчи сборной России по футболу, которые должны были пройти в марте, отменены из-за коронавируса. Матч сборных России и Швеции должен был состояться в Стокгольме 28 марта, игра против Молдавии была назначена на 31 марта в Кишиневе.

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