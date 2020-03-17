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Бывший тренер московского «Динамо» оценил перенос чемпионата Европы по футболу

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Фото: REUTERS/Inquam Photos/Octav Ganea
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У Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не было другого выбора, кроме как перенести чемпионат Европы на следующий год из-за распространения коронавируса. Об этом 17 марта «Известиям» заявил бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин.

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«Во всем мире происходит трагедия, эта болячка не дает никому покоя. Понятно, что это очень серьезное происшествие, которое влияет на все наши привычные процессы жизни. Сейчас весь мир стремится снизить количество массовых мероприятий, чтобы защитить людей. Так что у УЕФА не было другого выбора», — сказал он.

Ранее во вторник стало известно, что УЕФА перенес чемпионат Европы, запланированный на лето 2020 года, на 2021 год в связи с распространением коронавируса.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умер 7471.

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