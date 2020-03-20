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В Москве мужчина устроил гонки с полицией на машине без номеров

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Фото: МВД РФ
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Мужчина в Москве устроил гонки с полицией. Об этом 20 марта сообщил телеканал «360» со ссылкой на начальника УИиОС ГУ МВД России по столице Владимира Васенина.

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Водитель ехал без водительских прав на автомобиле Jeep Wrangler, на котором не было номеров. 27-летний нарушитель при задержании оказал сопротивление, поэтому полицейским пришлось пуститься за ним в погоню.

Мужчина несколько раз отказался остановиться и выйти из машины, проехал на красный свет, пытался уйти от преследования по встречной полосе.

После того как мужчину задержали, выяснилось, что нарушитель только за 2020 год18 раз нарушил правила дорожного движения на общую сумму штрафов 51,4 тыс. рублей. Суд арестовал гонщика на 20 суток.

В начале декабря 2019 года автомобилист в Нальчике наехал на сотрудника ДПС и скрылся с места происшествия после проверки водительских прав. Правонарушителя задержали в пригороде Нальчика, им оказался 20-летний местный житель.

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