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Водитель устроил стрельбу из окна автомобиля в Петербурге

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Фото: ГУ МВД РОССИИ по г.Санкт-Петербургу
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Водитель открыл огонь из своей машины во время ночной поездки по Санкт-Петербургу. Видео опубликовали участники движения в социальных сетях.

Так, пассажир «Лады-Приоры» снял, как стритрейсер достает автомат и делает несколько выстрелов в воздух, затем водитель убрал оружие. На другом видео запечатлены вспышки во время стрельбы, пишет РЕН ТВ.

Водитель был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Автомобиль подозреваемого изъят, сейчас выясняется местонахождение оружия.

В апреле сообщалось, что неизвестные на автомобиле устроили ночные гонки по городу и разогнались до 344 км/ч. Видео происходящего было опубликовано в местном аккаунте в Instagram «Тверские стритрейсеры».

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