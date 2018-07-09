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Стритрейсер насмерть сбил старейшего педагога Мариинского театра

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Фото: пресс-служба Мариинского театра
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Стритрейсер в Санкт-Петербурге насмерть сбил педагога-репетитора Мариинского театра, заслуженную артистку ОСФСР Ольгу Искандерову. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

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Балерина умерла 18 июня, однако известно об этом стало только сегодня, поскольку в момент ДТП при погибшей не было документов и ее личность оперативно установить не удалось.

Двое водителей автомобилей Тoyota Supra и Mercedes устроили гонки на Невском проспекте, разогнав автомобили до 114 км/ч при разрешенной скорости 60 км/ч. Во время «заезда» водитель Toyota на полной скорости сбил пешехода возле дома № 73 по Невскому проспекту. Погибшая оказалась педагогом-репетитором балетной труппы Мариинского театра Ольгой Искандеровой. Ей было 74 года.

По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что Искандерова переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, однако, когда она дошла до середины, загорелся красный. По данным «Фонтанки.ру», за рулем находился 28-летний житель Владивостока Иван Ярочкин, на счету которого десяток правонарушений и штрафы за превышение скорости. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», пишет «Ридус». Сейчас Ярочкин находится под подпиской о невыезде.

Как пишет ТАСС, Мариинский театр связался с дальними родственниками Искандеровой, в настоящее время они находятся на связи со следствием. Известно, что балерина жила одна, поэтому долгое время никто не приходил на опознание в морг, пишет сайт kp.ru.

Ольга Искандерова родилась в блокадном Ленинграде. Она танцевала в Мариинке, затем преподавала в Академии русского балета Вагановой, а в 1999-м вновь вернулась в родной театр. Последние 20 лет Ольга Дмитриевна помогала познавать балетное искусство молодым танцовщицам в Мариинском театре, а также преподавала в канадских, японских, корейских, американских балетных школах.

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