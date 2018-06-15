Гоночный автомобиль насмерть сбил женщину на ралли в Финляндии

Гоночный автомобиль наехал на зрителей в ходе ралли в финском городе Сейнайоки, в результате погибла женщина, пишет газета Iltalehti со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на спецучастке № 1. Пострадавшая скончалась на месте. Как сообщил комиссар полиции, перед вылетом за пределы трассы машина перевернулась несколько раз.

После происшествия гонка была временно приостановлена.

12 июня в одном из самых оживленных районов Токио автомобиль вылетел на пешеходный переход и наехал на толпу людей. В результате пострадали шесть человек.