Автомобилистов в европейской части России призвали не менять зимние шины

Водителям пока рано менять шины на летние, даже несмотря на временное потепление в европейской части России, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К концу недели ожидается традиционный возврат мартовских холодов. Особенно остро он будет ощущаться в ночь на воскресенье, 15 марта, когда пойдут заряды снега. Температура в ночь на 15 марта опустится до –2..–4 градусов, днем будет слабый минус в районе 0..–2 градусов, рассказал синоптик. По его словам, землю припорошит символическим временным снежным покровом.

«В ближайшее время автомобилистам не стоит переобуваться на летнюю резину. В воскресенье, 15 марта, автомобилисты столкнутся на большей части европейской территории России с гололедицей. Холод дотянется до юга Черноземья. Это [сменить шины на летние] будет опасно», — сказал Тишковец.

Однако холод задержится максимум на 3–5 дней, считает метеоролог. «Затем ситуация выровняется, погода вернется в климатическое русло. Ночами еще сохранятся слабоотрицательные температуры, но днем будет устойчивый плюс», — добавил синоптик.

В целом наступление весны произойдет в последней пентаде марта, полагает Тишковец. Апрель и май будут теплые. В апреле среднесуточная температура будет выше нормы на 3–4 градуса, а в мае — на 1–2 градуса.

В ноябре прошлого года сообщалось, что дешевле всего россияне могут сменить резину на своем автомобиле в Краснодаре — здесь стоимость услуги составит в среднем 1050 рублей.