Рамки из песка: Минэк легализует беспилотники и криптовалюту в «песочницах»
В российских «регуляторных песочницах» появится беспилотный транспорт, возможность ставить диагноз дистанционно и не получать письменное разрешение об использовании персональных данных. Кроме того, резидентам экспериментальных правовых режимов (ЭПР) разрешат заниматься блокчейном и криптовалютами. Законопроект об этом подготовило Минэкономразвития (есть у «Известий»). В ведомстве подчеркнули, что зафиксированные в документе нормы не применяются автоматически — каждый запрос будет проходить согласование с органами власти и бизнес-сообществом. Создание «песочниц» — давно назрело, однако сейчас развитию цифровых инноваций серьезно препятствует волатильность на мировых рынках, уверены эксперты.
Закон-спутник
Законопроект о «регуляторных песочницах», разработанный Минэком, правительство внесло в Госдуму 17 марта. Документ закрепил восемь отраслей, которые могут рассчитывать на дерегулирование при внедрении новых цифровых технологий, — это медицина, транспорт, дистанционное образование, торговля, финансовый рынок, строительство, промышленность, госуслуги.
Однако конкретный перечень норм законодательства, которые резидентам «регуляторных песочниц» можно будет не соблюдать, перечислен в другом документе — так называемом законопроекте-«спутнике». Без него одобренный правительством закон просто не работает, пояснял ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Известия» ознакомились с текстом документа-«спутника». Он устанавливает изъятия в нескольких законах транспортной сферы. Резиденты «песочниц» получат возможность развивать беспилотный транспорт. В Минэке отметили, что раньше одним из препятствий для этого было требование о наличии в машине водителя, а теперь для отдельных разработчиков его действие можно будет отменить. Для беспилотного транспорта также нужны будут новые правила техосмотра и оценки соответствия автомобилей обязательным требованиям, пояснили в Минэкономразвития. В Минтрансе «Известиям» отказались комментировать инициативу ведомства.
Поправки в законы в сфере здравоохранения дадут возможность сделать новый шаг в развитии телемедицинских технологий, уверены в Минэке. Участники «песочниц» смогут ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно. В Минздраве оперативно не ответили на вопрос «Известий» о рисках, которые несет дистанционное оказание медицинских услуг.
«Спутник» закрепляет и несколько исключений из законов, регулирующих госуправление. Корректировки предусматривают переход на модель «проактивного» обслуживания, то есть оказания услуг до фактического обращения заявителя. Например, в день 45-летия гражданину автоматически предложат подписать бумагу о смене паспорта, объяснял ранее «Известиям» бывший замминистра экономического развития Савва Шипов.
Финтех и персональные данные
Законопроект-«спутник» фиксирует также несколько изъятий из законов «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке». Благодаря этому резиденты «песочниц» смогут протестировать, например, блокчейн и криптовалюту, сообщили в Минэке. Кроме того, их освободят от обязательных требований к финансовым организациям в части минимального размера уставного капитала, резервирования средств и предоставления отчетности в ЦБ. Для участников «песочниц» могут быть отменены и нормативы по максимальному размеру риска на одного заемщика, следует из законопроекта.
Участники ЭПР могут также рассчитывать на смягчение валютного регулирования и контроля. Они получат право не следовать законодательству о валютных операциях между резидентами и нерезидентами, не соблюдать требования к ввозу и вывозу таких ценностей. Регулятором по вопросам «песочницы» на финансовом рынке станет Банк России, говорится в законопроекте. ЦБ не ответил на запрос «Известий» о том, поддерживает ли нововведения.
Согласно документу, резидентам «песочниц» будет доступен ряд льгот и по законодательству о персональных данных. В частности, они смогут не обезличивать массив информации, не получать письменное согласие субъекта персональных данных в том числе при сборе биометрии, а также не давать ему право отозвать разрешение, как это предусмотрено действующим законодательством. «Известия» направили запрос в Роскомнадзор.
Наличие таких оговорок не означает, что указанные нормы автоматически не применяются, подчеркнули в Минэкономразвития. Речь идет лишь о том, что создатели проектов смогут подать заявку на проведение эксперимента без соблюдения отдельных правил. При этом каждый запрос будет проходить согласование с органами власти и бизнес-сообществом на предмет оценки рисков жизненно важных интересов личности, общества и государства, отметили в ведомстве.
В данный момент законопроект находится на согласовании с федеральными органами исполнительной власти и Банком России, добавили в Минэке. В дальнейшем он будет доработан с учетом их замечаний. В правительстве на запрос «Известий» ответили, что отзывы на проекты документов выносятся в рабочем порядке.
Не лучшее время
Создание «регуляторных песочниц» — это продуктивная идея и общемировой тренд, они давно применяются во многих развитых странах, например в Германии и Канаде, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако в сегодняшних условиях, когда экономика оказалась под ударом коронавируса и снижения цен на нефть, развитие цифровых инноваций, к сожалению, отходит на второй план и может быть невостребованным. Минэк работает на перспективу, констатировал эксперт.
Законопроект об ЭПР создавался до того, как возникли масштабные кризисные явления, напомнил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Поэтому не все финансовые нововведения, которые он предусматривает, однозначно полезны в условиях волатильности рынка. Неудивительно, если ЦБ притормозит или заморозит перечень изъятий, прогнозирует эксперт.
Алексей Коренев также добавил, что кризис — это прекрасная возможность для старта, так как многие проекты в такое время «выстреливают» быстрее. Но предсказать сейчас, какие именно инновации будут успешными, крайне тяжело, резюмировал он.