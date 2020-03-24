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Рамки из песка: Минэк легализует беспилотники и криптовалюту в «песочницах»

Планы чиновников по внедрению экспериментальных режимов могут сорвать коронавирус и падение цен на нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Рамки из песка: Минэк легализует беспилотники и криптовалюту в «песочницах»
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2020-03-20 16:36:39
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В российских «регуляторных песочницах» появится беспилотный транспорт, возможность ставить диагноз дистанционно и не получать письменное разрешение об использовании персональных данных. Кроме того, резидентам экспериментальных правовых режимов (ЭПР) разрешат заниматься блокчейном и криптовалютами. Законопроект об этом подготовило Минэкономразвития (есть у «Известий»). В ведомстве подчеркнули, что зафиксированные в документе нормы не применяются автоматически — каждый запрос будет проходить согласование с органами власти и бизнес-сообществом. Создание «песочниц» — давно назрело, однако сейчас развитию цифровых инноваций серьезно препятствует волатильность на мировых рынках, уверены эксперты.

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В упрощенном регуляторном порядке можно будет, например, выпускать облигации на блокчейне

Закон-спутник

Законопроект о «регуляторных песочницах», разработанный Минэком, правительство внесло в Госдуму 17 марта. Документ закрепил восемь отраслей, которые могут рассчитывать на дерегулирование при внедрении новых цифровых технологий, — это медицина, транспорт, дистанционное образование, торговля, финансовый рынок, строительство, промышленность, госуслуги.

Однако конкретный перечень норм законодательства, которые резидентам «регуляторных песочниц» можно будет не соблюдать, перечислен в другом документе — так называемом законопроекте-«спутнике». Без него одобренный правительством закон просто не работает, пояснял ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Справка «Известий»

«Регуляторные песочницы» — особый правовой режим для внедрения новых технологий, которые не регулируются действующими законами. Стать участником эксперимента могут юрлица, ИП, органы исполнительной власти и местного самоуправления, подав заявку. «Песочницы» устанавливаются на конкретный срок, но не больше трех лет. В случае успеха продукт или услуга могут быть использованы по всей стране.

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МЭК
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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«Известия» ознакомились с текстом документа-«спутника». Он устанавливает изъятия в нескольких законах транспортной сферы. Резиденты «песочниц» получат возможность развивать беспилотный транспорт. В Минэке отметили, что раньше одним из препятствий для этого было требование о наличии в машине водителя, а теперь для отдельных разработчиков его действие можно будет отменить. Для беспилотного транспорта также нужны будут новые правила техосмотра и оценки соответствия автомобилей обязательным требованиям, пояснили в Минэкономразвития. В Минтрансе «Известиям» отказались комментировать инициативу ведомства.

Поправки в законы в сфере здравоохранения дадут возможность сделать новый шаг в развитии телемедицинских технологий, уверены в Минэке. Участники «песочниц» смогут ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно. В Минздраве оперативно не ответили на вопрос «Известий» о рисках, которые несет дистанционное оказание медицинских услуг.

«Спутник» закрепляет и несколько исключений из законов, регулирующих госуправление. Корректировки предусматривают переход на модель «проактивного» обслуживания, то есть оказания услуг до фактического обращения заявителя. Например, в день 45-летия гражданину автоматически предложат подписать бумагу о смене паспорта, объяснял ранее «Известиям» бывший замминистра экономического развития Савва Шипов.

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Финтех и персональные данные

Законопроект-«спутник» фиксирует также несколько изъятий из законов «О банках и банковской деятельности» и «О Центральном банке». Благодаря этому резиденты «песочниц» смогут протестировать, например, блокчейн и криптовалюту, сообщили в Минэке. Кроме того, их освободят от обязательных требований к финансовым организациям в части минимального размера уставного капитала, резервирования средств и предоставления отчетности в ЦБ. Для участников «песочниц» могут быть отменены и нормативы по максимальному размеру риска на одного заемщика, следует из законопроекта.

Участники ЭПР могут также рассчитывать на смягчение валютного регулирования и контроля. Они получат право не следовать законодательству о валютных операциях между резидентами и нерезидентами, не соблюдать требования к ввозу и вывозу таких ценностей. Регулятором по вопросам «песочницы» на финансовом рынке станет Банк России, говорится в законопроекте. ЦБ не ответил на запрос «Известий» о том, поддерживает ли нововведения.

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ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Согласно документу, резидентам «песочниц» будет доступен ряд льгот и по законодательству о персональных данных. В частности, они смогут не обезличивать массив информации, не получать письменное согласие субъекта персональных данных в том числе при сборе биометрии, а также не давать ему право отозвать разрешение, как это предусмотрено действующим законодательством. «Известия» направили запрос в Роскомнадзор.

Наличие таких оговорок не означает, что указанные нормы автоматически не применяются, подчеркнули в Минэкономразвития. Речь идет лишь о том, что создатели проектов смогут подать заявку на проведение эксперимента без соблюдения отдельных правил. При этом каждый запрос будет проходить согласование с органами власти и бизнес-сообществом на предмет оценки рисков жизненно важных интересов личности, общества и государства, отметили в ведомстве.

В данный момент законопроект находится на согласовании с федеральными органами исполнительной власти и Банком России, добавили в Минэке. В дальнейшем он будет доработан с учетом их замечаний. В правительстве на запрос «Известий» ответили, что отзывы на проекты документов выносятся в рабочем порядке.

Не лучшее время

Создание «регуляторных песочниц» — это продуктивная идея и общемировой тренд, они давно применяются во многих развитых странах, например в Германии и Канаде, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако в сегодняшних условиях, когда экономика оказалась под ударом коронавируса и снижения цен на нефть, развитие цифровых инноваций, к сожалению, отходит на второй план и может быть невостребованным. Минэк работает на перспективу, констатировал эксперт.

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МБ
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Законопроект об ЭПР создавался до того, как возникли масштабные кризисные явления, напомнил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Поэтому не все финансовые нововведения, которые он предусматривает, однозначно полезны в условиях волатильности рынка. Неудивительно, если ЦБ притормозит или заморозит перечень изъятий, прогнозирует эксперт.

Алексей Коренев также добавил, что кризис — это прекрасная возможность для старта, так как многие проекты в такое время «выстреливают» быстрее. Но предсказать сейчас, какие именно инновации будут успешными, крайне тяжело, резюмировал он.

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