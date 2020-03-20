Скончался бывший глава ФИБА Борислав Станкович

Бывший генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Борислав Станкович скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщается в пятницу, 20 марта, на официальном сайте организации.

Действующий генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Станковича от имени организации. «Мы бесконечно благодарны ему за всё, что он сделал для реализации реформ, без которых FIBA не была бы там, где она есть сегодня», — отметил он.

Станкович был главой ФИБА с 1976 по 2002 год. Также он являлся членом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает RT.

В период руководства организацией Станковичем произошли значительные изменения правил международного баскетбола, чтобы европейцы смогли конкурировать с НБА: были изменены размеры площадки, введена трехочковая линия, игра стала делиться на четыре отрезка по 10 минут вместо прежней системы с двумя таймами по 20 минут.

В 1950 году во время игровой карьеры Станкович стал участником первого в истории матча чемпионата мира по баскетболу.

18 марта сообщалось, что у четырех игроков клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Бруклин Нетс» был выявлен положительный результат на коронавирус.