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Эдуарда Лимонова похоронили в Москве

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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В Москве похоронили писателя и политика Эдуарда Лимонова. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил ТАСС.

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Как рассказал агентству друг Лимонова, главный редактор «Учительской газеты» Арслан Хасавов, проститься с писателем пришли около 300 человек из числа родных и близких, коллег и соратников. Церемония прошла на Троекуровском кладбище и была закрыта для СМИ и общественности. Как уточняет RT, таково было последнее желание писателя.

Эдуард Лимонов скончался 17 марта в московской больнице в возрасте 77 лет. В последнее время он страдал от онкологического заболевания, пишет «Федеральное агентство новостей». Недавно он перенес две операции, из-за которых появились осложнения.

В октябре 2018 года НСН сообщало о госпитализации Эдуарда Лимонова. Тогда известный литератор описал состояние своего здоровья как «довольно паршивое». Ему тяжело было говорить и жевать пищу.

Лимонов известен в России как оппозиционный политик. В советское время участвовал в диссидентском движении, в 1974 году эмигрировал из СССР в США, после жил во Франции. В начале 1990-х годов он восстановил советское гражданство и вернулся в Россию, начав политическую деятельность. Он также написал множество книг, самая известная из которых — «Это я, Эдичка», отмечает телеканал «360».

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