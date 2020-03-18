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Названа официальная причина смерти Лимонова

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Официальной причиной смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова стала онкология. Об этом сообщила пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия» в среду, 18 марта.

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«Официальная причина смерти — онкология», — сказано на сайте партии.

Согласно последнему желанию покойного, прощание и похороны будут закрыты для широкой общественности и представителей СМИ.

Эдуард Лимонов скончался во вторник, 17 марта, на 78-м году жизни. По данным «Известий», писатель и политик был госпитализирован 15 марта.

Последняя книга писателя — сборник очерков под названием «Старик путешествует», выйдет в апреле 2020 года. В ней собраны многочисленные воспоминания из детства и юношества, а также заметки о поездках в Монголию, Францию и Италию.

Лимонов — автор таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время». В советское время участвовал в диссидентском движении, в 1974 году эмигрировал из СССР в США, после жил во Франции. В начале 1990-х годов Лимонов восстановил советское гражданство и вернулся в Россию, начав политическую деятельность. Начиная с 2000-х был активным оппозиционером, являлся одним из лидеров коалиции «Другая Россия». Кроме того, он возглавлял запрещенную в РФ Национал-большевистскую партию (НБП).

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