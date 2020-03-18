Прямой эфир

Названа дата выхода последней книги Эдуарда Лимонова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последняя книга Эдуарда Лимонова - сборник очерков под названием «Старик путешествует», выйдет в апреле 2020 года. Дату выпуска бумажной версии книги анонсировало издательство Individuum.

Вольный стрелок: умер Эдуард Лимонов
Каким запомнится один из самых скандальных писателей ХХ века и классик русской литературы

При этом первыми, кто сможет прочесть автобиографическую книгу, будут подписчики мобильного сервиса Bookmate Originals в конце марта, рассказали ТАСС собеседники в редакции. Соответствующий договор Лимонов подписал с издательством 12 марта. Рабочим названием сборника было «Старик путешествует во времени и пространстве», которое писатель сократил после редактуры издательства.

В Individuum рассказали, что в последней книге Лимонова собраны многочисленные воспоминания из детства и юношества, а также заметки о поездках в Монголию, Францию и Италию. Сам автор охарактеризовал свое произведение, как необходимое для прочтения в ранней юности.

«Я собрал вместе куски пейзажей, ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания, и вот швыряю вам, мои наследники (а это кто угодно: зэки, работяги, иностранцы, гулящие девки, солдаты, полицейские, революционеры), я швыряю вам результаты. Получилось неплохо», — говорится в предисловии.

Эдуард Лимонов скончался во вторник, 17 марта, на 78-м году жизни. По данным «Известий», писатель и политик был госпитализирован 15 марта. «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash отмечает, что известный общественный деятель мог умереть от онкологического заболевания, однако официально это подтверждено не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Великобритании отменили налог на книги
Продажи романа Камю «Чума» подскочили на фоне распространения коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020