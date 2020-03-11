В Великобритании отменили налог на книги

Министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил, что власти страны отменяют НДС на выпуск печатных и электронных книг. Об этом он заявил во время представления проекта бюджета страны британскому парламенту.

«Я рад сообщить, что с 1 декабря 2020 года электронные и бумажные издания не будут облагаться НДС», — написал он в Twitter в среду, 11 марта.

Сунак подчеркнул, что независимо от того, какая это книга — электронная или в твердом переплете, художественная или научно-популярная, «налог на чтение» отменяется.

В 2018 году в Великобритании вступил в силу так называемый налог на сахар. Он распространяется на производителей безалкогольных напитков, в составе которых превышена норма содержания сахара.