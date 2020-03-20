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Камнепад обрушился на детскую железную дорогу в Оренбурге

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Жители Оренбурга сообщают о камнепаде в районе детской железной дороги. Валуны обрушились на пути.

По словам местных жителей, большой участок железной дороги проходит рядом с крутым склоном. Там произошло обрушение породы, из-за которого камни завалили пути. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

На данный момент сезон работы детской железной дороги не начался. Жители города опасаются, что падение камней возможно в период, когда по рельсам начнут ходить поезда. Оренбуржца просят администрацию обеспечить безопасность детей.

67-ой сезон работы детской железной дороги должен стартовать в мае.

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