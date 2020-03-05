Незаконные нормы в программе благоустройства Оренбурга нашли прокуроры

Прокуратура Оренбурга проверила на предмет законности муниципальные программы по комплексному благоустройству города. В ходе проверки выявлены нарушения.

В частности, администрации Северного и Южного округов без конкурса нанимали казенные учреждения. Согласно федеральным нормам, администрации обязаны выбирать исполнителя работ только по результатам конкурса.

Позицию прокуратуры поддержал Ленинский районный суд Оренбурга. Оспоренные нормативные положения применению не подлежат, пишет РИА «Оренбуржье».

21 февраля сообщалось, что в сквере в Оренбурге установили бюсты военнослужащих Виктора Лебедева и Рустама Сираева, погибших 20 лет назад в Аргунском ущелье в Чечне при выполнении спецзадания. Ранее на школах, где они учились, появились мемориальные таблички.