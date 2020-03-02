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Мацуев впервые выступил с оренбургским камерным оркестром

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В Оренбурге в областной филармонии 1 марта в 10-й раз начались Оренбургские сезоны Дениса Мацуева. Всемирно известный пианист впервые выступил с оренбургским камерным оркестром. Он исполнил Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Дмитрия Шостаковича.

На сцене филармонии продемонстрировали свое мастерство лауреат международного конкурса имени Чайковского Александра Конунова, победитель конкурса юных талантов Анастасия Тюрина, трубач, лауреат премии президента России Владислав Лаврик. А во втором отделении народный артист России Денис Мацуев выступил соло.

Программа завершилась вручением юным талантам стипендий благотворительного фонда «Новые имена». Их получили балалаечник Максим Сабиров, баянист Иван Бычков и аккордеонист Игорь Балакин. Все они — жители Орска. Стипендию также вручили скрипачке из Новотроицка Ирине Этмановой, пишет РИА «Оренбуржье».

Всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева» — это не только концерты в разных районах области, но еще и уникальное «Рояльное движение». Его участниками стали уже 32 муниципалитета. В каждом из них теперь есть уникальные рояли. А 2 марта их число увеличилось еще на три. Мацуев вручил инструменты в селах Подколки, Тоцкое и Сорочинске.

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