Дом первого летчика-космонавта Земли Гагарина ремонтируют в Оренбурге

В Оренбурге завершают вносить изменения в проектную документацию по ремонту дома, в котором жил первый летчик-космонавт Земли Юрий Гагарин. Здание на улице Чичерина признано объектом культурного наследия регионального значения «Серия жилых домов. Конец XX в. Кирпичный стиль».

В 2016 году его закрыли на ремонт. Во время обследования специалисты выяснили, что необходимо отремонтировать крышу, перегородки подвала, монолитное покрытие флигеля, лестницу для подъема и входа в музей. В 2019 году был разработан проект противоаварийных работ. Выяснилось, что стена, выходящая во двор, прогнила и ее необходимо восстанавливать. Для этого необходимо было внести изменения в проект. Вскоре начнутся реставрационные работы.

Как пишет РИА «Оренбуржье», мемориальный музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных был открыт 12 апреля 2001 года, в день празднования 40-й годовщины первого полета человека в космос. Он находится на втором этаже бывшего купеческого особняка. Молодая семья жила в этой квартире в первые месяцы после свадьбы.

В экспозиции музея находятся подлинные вещи семьи первого космонавта, переданные его супругой. Часть предметов привезли из Звездного городка. Это одежда космонавтов, сувениры и космическое питание.