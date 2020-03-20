Силуанов рассказал о подушке безопасности нефтяных компаний России

Российские нефтяные компании накопили большие резервы, нет беспокойства в связи со снижением цен на нефть. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Нефтяные компании в последнее время накопили большую подушку безопасности себе. Нефтяные компании имеют хороший запас прочности, и каких-то беспокойств из-за снижения цен на энергоресурсы для этого сектора мы не испытываем», — заявил он.

Ранее, 20 марта, сообщалось, что мировые цены на нефть растут на 3–5%, рост продолжается вторую торговую сессию подряд. По состоянию на утро этого дня цена майских фьючерсов на нефтяную смесь Brent росла на 3,44%, до $29,45 за баррель, майских фьючерсов на нефть WTI — на 5,25%, до $27,26 за баррель.

18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал текущую цену на нефть безусловно низкой и сообщил, что в Кремле следят за ситуацией на рынке.

13 марта Силуанов заявил, что страна сможет полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет при цене нефти $30 за баррель.

Провал переговоров стран – участниц ОПЕК+ 6 марта дестабилизировал ситуацию на мировых и российских рынках. Резкое падение цен на нефть спровоцировало существенное снижение курса рубля к доллару и евро, а также пошатнуло стоимость акций российских компаний.