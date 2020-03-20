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Цена нефти Brent выросла на 3%

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Мировые цены на нефть в пятницу утром, 20 марта, растут на 3-5%, рост продолжается вторую торговую сессию подряд, следует из данных торгов.

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Как отмечает «РИА Новости», по состоянию на 7:32 (мск) цена майских фьючерсов на нефтяную смесь Brent растет на 3,44%, до $29,45 за баррель, майских фьючерсов на нефть WTI — на 5,25%, до $27,26 за баррель.

Днем ранее сообщалось, что цена фьючерсов на нефтяную смесь Brent поднялась до отметки в $28,3 за баррель. Нефть WTI подорожала до $25,45 за баррель.

18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал текущую цену на нефть, безусловно, низкой и сообщил, что в Кремле следят за ситуацией на рынке.

13 марта министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страна сможет полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет при цене нефти $30 за баррель.

Провал переговоров стран — участниц ОПЕК+ 6 марта дестабилизировал ситуацию на мировых и российских рынках. Резкое падение цен на нефть спровоцировало существенное снижение курса рубля к доллару и евро, а также пошатнуло стоимость акций российских компаний.

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