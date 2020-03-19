Двое турецких военных погибли при столкновении с боевиками в Сирии

Двое турецких военнослужащих погибли в ходе столкновения с террористами на сирийской трассе М4 в Идлибе. Об этом сообщил 19 марта руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

По его словам, военные проводили инженерную разведку трассы в районе населенного пункта Мханбель и подверглись нападению группировки боевиков, неподконтрольной Турции, пишет ТАСС.

Представитель Минобороны добавил, что в целях реализации договоренностей, достигнутых в Москве 5 марта, Турция старается создать условия для безопасного российско-турецкого патрулирования трассы М4.

ЦПВС в очередной раз призвал незаконные формирования сложить оружие и прекратить провокации.

Согласно договоренностям президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, с 15 марта российская военная полиция и военнослужащие Турции начали совместное патрулирование трассы М4, где планируется создание коридора безопасности. На протяжении этой дороги расположились группировки боевиков, многие из которых лояльны к Турции.

15 марта стало известно, что маршрут первого совместного российско-турецкого патруля участка трассы М4 сократили из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Трасса М4 соединяет Латакию и Алеппо. Совместное патрулирование призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения.