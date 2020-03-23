Коронавирус заставил пользователей онлайн-знакомств уйти на «карантин»

Пользователи Сети стали меньше расположены к знакомству онлайн из-за распространения коронавируса. Согласно статистике приложения для знакомств «Мамба», за последние две недели количество пользователей, посетивших ресурс за сутки, сократилось на 6,3%.

Генеральный директор ресурса Андрей Бронецкий поделился с «Известиями» своим мнением о природе подобных изменений. Бизнесмен уверен, что отказаться от виртуального флирта пользователей приложения заставили «обсуждение новостей в соцсетях и закупка продуктов».

По его словам, тренд на снижение активности пользователей пройдет вместе со спадом распространения вируса SARS-CoV-2.

«Как только пандемия пойдет на спад, активность людей в приложениях для знакомств пойдет вверх. <…> Но мы не исключаем, что ситуация может развиваться и в худшую сторону», — заявил Бронецкий.

Психологи также уверяют, что спад интереса к онлайн-знакомствам носит временный характер и снова вырастет уже через 5–6 дней. Основными новыми пользователями ресурса станут работники, переведенные на удаленку.

«Первый шок пройдет, новости про коронавирус станут привычными, а людям станет грустно и скучно на удаленке. Им захочется общения как с перспективой более близкого знакомства, так и без», — заявил психолог и писатель Владимир Шахиджанян.

С 2003 года компания «Мамба» является крупнейшим российским сервисом знакомств, которым пользуется 57 млн человек.

19 марта Роскачество предупредило о возможном росте числа кибератак из-за массового перехода работников на удаленку в связи с распространением коронавируса. Таких сотрудников призвали соблюдать правила «цифровой гигиены».

Ранее в среду, 18 марта, мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой перевести своих сотрудников на удаленный режим работы в связи с распространением инфекции.