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Гинеколог призвал женщин не беременеть во время эпидемии

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Научное сообщество не имеет достаточных данных о том, безопасна ли беременность во время эпидемии коронавируса. Об этом рассказал президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАН, РАМН Владимир Серов.

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Сейчас группой риска считаются в основном пожилые люди, но молодым женщинам лучше всё же подождать с беременностью, цитирует врача РЕН ТВ.

Опасным может быть не только сам вирус, но и карантин. У женщины нет возможности проводить достаточно времени на свежем воздухе, ограничен круг общения и возможность получать положительные эмоции. Еще одним ограничением становится экономическая ситуация, отметил Серов.

По словам врача, эпидемия сейчас набирает силы. Женщинам, которые уже ждут ребенка, нужно соблюдать осторожность, тщательно мыть руки после улицы, меньше общаться с людьми и изолироваться, если кто-то из семьи заболеет.

В начале февраля в Китае врачи диагностировали коронавирус у младенца. Мать ребенка заразилась во время беременности, точно сказать, каким путем вирус передался новорожденному, врачи не смогли.

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