Первый этап строительства нового корпуса АлтГУ начался в Барнауле

Cпецтехника появилась в сквере у корпуса «Д» АлтГУ в Барнауле. Там идут работы по изучению грунта в рамках подготовки к строительству восьмиэтажного здания.

Университет заказал у компании «Концепт» градостроительный план и нанял «Барнаулстройизыскания» для инженерно-геологических изысканий, узнал «Толк». Ранее в интернете была опубликована петиция против создания корпуса вуза на площади Сахарова.

Кандидат исторических наук Данил Дегтярев публично просил руководство АлтГУ выбрать участок, не занятый зелеными насаждениями. Как сообщает altapress.ru, в новом здании университета разместят учебный, лабораторный и административный блоки.

Напомним, в Барнауле на улице Шумакова, 78, продолжается строительство новой современной школы с бассейном. Она должна принять первых учеников до конца 2020 года. Власти регулярно контролируют ход работ, отслеживают темпы строительства и следят за качеством материалов.