Воссоздание Петропавловского собора обсудили в Барнауле

В Алтайской митрополии открылась научная конференция, участники которой обсудили возможное восстановление Петропавловского собора на улице Пушкина в Барнауле. Сейчас на его месте расположен памятник жертвам политических репрессий.

Историки и архитекторы высказались за воссоздание исторического облика сквера. Бронзовый памятник «Прощание» не помешает строительству храма, а наоборот, усилит связь времен. Так считают представители епархии и художник Анатолий Щетинин, по чьей инициативе был установлен монумент.

Летом 2019 года около бывшего архитектурного комплекса, на улице Ползунова, были проведены археологические раскопки, сообщает altapress.ru. «Во время раскопок мы нашли массивный каменный склеп, самое важное в нем — сохранившаяся часть фундамента Петропавловского собора. То есть мы можем определить точное расположение строения. Неподалеку от склепа отыскали несколько костей, но пока нет никаких подтверждений тому, что они — из захоронения», — рассказал директор института гуманитарных исследований Алтайского госуниверситета Владимир Семибратов.

Петропавловский собор был построен в 1771 году и стал первым каменным зданием Барнаула. Разрушенный в 1935 году храм планируется возвести на сохранившемся фундаменте. Ранее было подготовлено два эскизных проекта. Один повторяет фотографии Петропавловского собора начала XX века. Другой разработали с опорой на исторический эскиз, обнаруженный в архивах. Он повторяет архитектуру барокко, присущую старому Санкт-Петербургу.