Прямой эфир

Воссоздание Петропавловского собора обсудили в Барнауле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Алтайской митрополии открылась научная конференция, участники которой обсудили возможное восстановление Петропавловского собора на улице Пушкина в Барнауле. Сейчас на его месте расположен памятник жертвам политических репрессий.

Историки и архитекторы высказались за воссоздание исторического облика сквера. Бронзовый памятник «Прощание» не помешает строительству храма, а наоборот, усилит связь времен. Так считают представители епархии и художник Анатолий Щетинин, по чьей инициативе был установлен монумент.

Летом 2019 года около бывшего архитектурного комплекса, на улице Ползунова, были проведены археологические раскопки, сообщает altapress.ru. «Во время раскопок мы нашли массивный каменный склеп, самое важное в нем — сохранившаяся часть фундамента Петропавловского собора. То есть мы можем определить точное расположение строения. Неподалеку от склепа отыскали несколько костей, но пока нет никаких подтверждений тому, что они — из захоронения», — рассказал директор института гуманитарных исследований Алтайского госуниверситета Владимир Семибратов.

Петропавловский собор был построен в 1771 году и стал первым каменным зданием Барнаула. Разрушенный в 1935 году храм планируется возвести на сохранившемся фундаменте. Ранее было подготовлено два эскизных проекта. Один повторяет фотографии Петропавловского собора начала XX века. Другой разработали с опорой на исторический эскиз, обнаруженный в архивах. Он повторяет архитектуру барокко, присущую старому Санкт-Петербургу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шойгу рассказал о пожертвованиях на строительство главного храма ВС РФ
Новый храм начали строить в Барнауле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020