Дорогу за 33 млн рублей построят в одном из районов Барнаула

В Барнауле начался дорожный ремонт, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В сезоне-2020 должны построить дорогу по улице Сиреневой. Ее общая протяженность составит 365 м. Работы также будут частично проводиться на Взлетной до Балтийской.

Как пишет altapress.ru, дорога имеет очень большое значение для Барнаула, поскольку находится в оживленном спальном районе города. Там высокая плотность населения и большой поток автотранспорта. Ширина проезжей части составит 10,5 м, тротуара — 3 м. Стоимость проекта оценивается в 33 млн рублей.

Вдоль дороги появятся парковки и примыкания. Запланировано строительство ливневой канализации и линии наружного освещения, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Также в проект входит установка малых архитектурных форм и озеленение.

Подрядчиком выступит ООО ПСК «Алтайдорстрой». Организация приступит к работам, как только сойдет снежный покров и наступит благоприятная погода.

Всего же на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле планируется потратить 905 млн рублей. В 2019 году в городе по нацпроекту отремонтировали почти 600 тыс. кв. м дорог и тротуаров.