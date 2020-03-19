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Эксперты назвали города с самыми большими скидками на недвижимость

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Продавцы недвижимости в России готовы предоставить покупателям скидки в среднем в размере 7,2%, сообщили эксперты портала Domofond.ru.

Скидка выше средней предлагается только в девяти городах из 78. Самые большие скидки можно получить в Сочи — 12,6%, самые маленькие — в подмосковном Подольске (4,7%), говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

В десятку городов с большими скидками также попали Грозный, Владикавказ, Нижний Тагил. В число городов с маленьким дисконтом вошли Казань, Москва, Санкт-Петербург, Нижневартовск.

Из городов-миллионников максимальную скидку предлагают Челябинск и Омск (6,6% и 6,5%, соответственно). На последнем месте в топ-10 из них оказалась столица Татарстана с 5%, Москва и Санкт-Петербург заняли девятое и восьмое места.

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