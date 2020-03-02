Найдена самая дорогая арендная «однушка» в Москве

Специалисты «Инком-Недвижимость» нашли самую дорогую однокомнатную квартиру, которую можно взять в аренду в Москве.

Речь идет о видовых двухуровневых апартаментах на 40-м этаже башни «Империя» в районе Москва-Сити. Площадь квартиры — 50 кв. м. Месяц проживания в такой «однушке» обойдется в 150 тыс. рублей. Апартаменты обставлены мебелью и бытовой техникой «от ведущих мировых производителей», говорится на сайте «Инком-Недвижимость».

Чуть дешевле — в 140 тыс. рублей в месяц — обойдется «однушка» площадью 50 кв. м, располагающаяся на 9-м этаже 19-этажного элитного дома на улице Пресненский Вал. Дом находится в пешей доступности от станций метро «Улица 1905 года» и «Беговая», имеет удобные выезды на Садовое кольцо и ТТК. Интерьер квартиры выполнен по авторскому дизайн-проекту, имеется гардеробная комната. Для автомобилей предусмотрен подземный паркинг.

Третьей по стоимости оказалась «однушка» площадью 45 кв. м на последнем этаже 8-этажного дома на Смоленской улице, неподалеку от станции метро «Смоленская». В квартире «выполнен качественный ремонт», мебель и техника в квартире — новые. За такую «однушку» в месяц придется отдать 110 тыс. рублей.

Как сообщалось в феврале, больше всех в России на аренду однокомнатной квартиры тратят жители Севастополя — 56% от зарплаты. Средняя цена по стране за «однушку» составляет 14 970 рублей в месяц, т.е. 32% от средней зарплаты.

Согласно исследованию портала Domofond.ru, которое поступило в распоряжение «Известий» в январе, краткосрочная аренда популярнее долгосрочной только в трех крупных российских городах — Якутске, Чите и Владивостоке. В остальных случаях превалирует спрос на долгосрочную аренду.