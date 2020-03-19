Четыре моста построят в Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта

В Южно-Сахалинске построят новые мосты. Три сдадут уже в 2020 году, а один — в начале 2021 года. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, мост появится на улице 2-й Центральной через реку Хомутовку, два — на улице Ленина через реки Красносельскую и Рогатку, и еще одна переправа — на улице Украинской.

По словам директора компании-подрядчика ООО «Востокстроймост» Александра Лачина, которые приводит ИА SakhalinMedia, мосты на улицах Ленина и Украинской не обновлялись десятилетиями. А мост через Красносельскую был двухполосным и создавал «бутылочное горлышко».

Новые переправы обещают сделать комфортными и для транспорта, и для пешеходов. Они будут схожи между собой по характеристикам и по внешнему виду. Три переправы будут иметь четыре полосы для движения. С двух сторон оборудуют тротуары. Каждый мост будет способен одновременно выдержать порядка 140 т.

5 марта сообщалось, что в 2020 году в Южно-Сахалинске откроют первый на Сахалине виртуальный концертный зал. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Культура».