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Партию медицинских масок привезли на Сахалин

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На Сахалин доставили партию медицинских масок. В ней 400 тыс. штук одноразовых и многоразовых изделий. Их начали развозить в северные районы острова. На Курилы и в Оху маски доставят самолетами.

Как пишет ИА SakhalinMedia, индивидуальные средства защиты уже начали поступать в лечебные учреждения и торговые точки Южно-Сахалинска. Сейчас товар проходит процедуру оформления. По словам регионального министра здравоохранения Владимира Ющука, Сахалинская область своевременно подала заявку на доставку масок. В результате аптечная сеть одновременно получит 150 тыс. одноразовых масок и 13 тыс. многоразовых изделий.

Однако, чтобы исключить спекуляции, количество продаваемых в одни руки масок будет регулироваться. Так, за одну покупку один человек может приобрести 10 одноразовых масок и 5 многоразовых. Масками обеспечат и людей, которые обратились к врачу с симптомами ОРВИ. На период лечения пациент получит бесплатно недельный комплект из 14 штук.

19 марта медики рассказали, что можно использовать в качестве альтернативы медицинской маске. Ее можно сделать из бинта или закрыться от чихающих и кашляющих шарфом. Эксперты предупреждают, что коронавирус передается через слизистые, потому необходимо защищать глаза.

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