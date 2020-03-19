Профессор СПбГУ рассказал о будущем коронавируса

Коронавирусом нового типа предстоит переболеть подавляющей части населения планеты, что впоследствии приведет к выработке иммунитета от инфекции. Это приведет к снижению показателей заболеваемости, рассказал профессор кафедры микробиологии СПбГУ Алексей Потехин.

По мнению ученого, коронавирус нового типа станет частью нашей жизни, так «сам он не исчезнет» и «его не уничтожат карантинами». Потехин предположил, что вакцина от инфекции появится к лету, однако в массовую практику поступит к концу года из-за проведения всех необходимых испытаний.

«Подавляющая часть населения планеты этим вирусом обречена переболеть. И это важно, потому что лучшее средство от инфекционных заболеваний — коллективный иммунитет: чем больше людей переболело и приобрело иммунитет, тем меньше новых случаев заболевания будет происходить, и постепенно болезнь отойдет на задний план», — заявил он в интервью, опубликованном на сайте СПбГУ 18 марта.

Он подчеркнул, что коронавирус не будет держать человечество в карантинах «годами и десятилетиями», так как у коронавирусов нет механизмов, обеспечивающих высокую изменчивость, как у вирусов гриппа.

«Они, вероятно, пойдут по обычному пути таких инфекций: чем дольше вместе с человеком, тем мягче будет симптоматика, новые формы будут появляться редко и не смогут эффективно преодолевать иммунный барьер, возникающий после первого заражения», — сказал ученый.

По его оценкам, текущая эпидемическая ситуация может растянуться до полугода.

«Постепенно COVID-19 станет частью вирусного пейзажа, многие люди переболеют, и человечество начнет возвращаться к нормальной жизни», — считает биолог.

Также Потехин призвал не верить информации о повторных заражениях, поскольку на коронавирусы иммунитет обязан вырабатываться надежно.

Накануне ученые выяснили срок жизни коронавируса на разных поверхностях. Вирус SARS-CoV-2 может «выживать» на таких поверхностях, как пластик и нержавеющая сталь, до 72 часов, в отличие от картона, где он функционирует не дольше суток, и меди, где он сохраняется максимум в течение четырех часов.