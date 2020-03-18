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Российско-американский ученый Маргулис получил Абелевскую премию

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Фото: commons.wikimedia.org/Renate Schmid
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Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2020 года российско-американскому ученому Григорию Маргулису. Об этом сообщается на сайте академии в среду, 18 марта.

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Также наградой был отмечен профессор Еврейского университета Гилель Фюрстенберг.

«За новаторство в использовании методов теории вероятности и динамики в теории групп, теории чисел и комбинаторике», — сказано в сообщении.

На сайте академии отмечается, что из-за разницы в возрасте и ограничений на поездки со стороны советских властей Маргулис и Фюрстенберг формально не сотрудничали между собой, однако оказали влияние на деятельность друг друга.

Маргулис родился в 1946 году в Москве. В возрасте всего лишь 32 лет ему присудили международную математическую Филдсовскую премию, однако он не смог получить ее, так как получил отказ в выездной визе.

В 1996 году ему была присуждена премия имени Лобачевского, которая вручается за выдающиеся работы в области геометрии, в 2005 году — премия Вольфа по математике.

С 1991 года работает в Йельском университете США.

В 2019 году лауреатом Абелевской премии стала профессор Техасского университета в Остине (США) Карен Уленбек. Исследовательница стала первой женщиной, удостоенной этой награды.

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