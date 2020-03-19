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Хабаровская епархия вводит специальные меры против коронавируса

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В православных храмах на территории Хабаровского края вводятся специальные меры для того, чтобы не допустить распространения нового коронавируса. Санитарные правила при проведении богослужений и совершении таинств ужесточила Русская православная церковь.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информационный отдел Хабаровской епархии, одноразовые гигиенические перчатки будут использоваться для раздачи антидора, просфор, освященных хлебов на всенощном бдении.

Вместо преподания креста для лобзания будут возлагать крест на головы прихожан. Священнослужителей просят воздержаться от преподания руки для целования.

Кроме того, дезинфицирующими растворами будут регулярно обрабатывать поверхности храмовой мебели, в том числе места написания записок, свечные ящики и дверные ручки. Обрабатывать будут и иконы, к которым прикладываются прихожане.

10 марта сообщалось, что Литовская католическая церковь отказалась от освященной воды, поскольку через нее может распространяться коронавирус.

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