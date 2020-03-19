Актер сериала «Кадетство» задержан в Москве за нападение на врачей

Актер Кирилл Емельянов, известный по ролям в сериале «Кадетство» и фильме «Сволочи», задержан в Москве после конфликта с врачами. Как рассказал его отец, артист доставлен в отделение полиции в Раменках.

«Пока его задержат, скорее всего, на двое суток», — цитирует мужчину телеканал «360».

Отец актера уверен, что его сын не мог с кем-то серьезно драться. Кроме того, Кирилл якобы разбил голову, упав на столик.

Тем не менее один из пострадавших врачей уже написал заявление в полицию.

По данным СМИ, 18 марта после съемок Емельянов вернулся домой и выпил алкоголь. Ему стало плохо. Врачи обнаружили актера без сознания, но когда начали оказывать ему помощь, тот очнулся и с оскорблениями и кулаками набросился на врачей. Досталось и приехавшим на вызов полицейским.

Один из медиков получил травмы.

В полиции уточнили, что собранные материалы направлены в следственные органы, пишет «РИА Новости».

В конце февраля в Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером.