Названа личность возглавлявшего банду аферистов актера

Организатором преступной группы, которая похищала деньги и недвижимость умерших людей, оказался актер Владимир Сынгаевский. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Телеканал отмечает, что Сынгаевский играл в таких фильмах, как «Железные игры», «Покровские ворота» и «Д'Артаньян и три мушкетера».

Ранее в этот день сообщалось, что полиция в Москве задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, которые похищали деньги и квартиры умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество только покойных без наследников.

По данным полиции, сначала злоумышленники получали от осведомителей информацию о кончине одинокого владельца недвижимости. После этого преступники приникали в жилище покойного и забирали оттуда ценные вещи и документы.

Отмечалось, что членам банды удалось повторно выпускать SIM-карты с помощью базы данных одного из сотовых операторов. Перевод денег на собственные счета они осуществляли через онлайн-приложения банков, в которые они заходили под видом клиентов.