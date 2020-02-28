Прямой эфир

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество только покойных людей без наследников. Как сообщила в пятницу, 28 февраля, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, главарем преступников оказался бывший актер, принимавший участие в съемках нескольких культовых картин прошлых лет. Его имя не уточняется.

По данным полиции, сначала злоумышленники получали от осведомителей информацию о кончине одинокого владельца недвижимости. После этого преступники приникали в жилище покойного и забирали оттуда ценные вещи и документы.

Денежный перевоз: новой мошеннической схемой стало «такси от банка»
Доверчивых клиентов доставляют к банкомату и убеждают перевести средства на счет злоумышленников

«…Затем другие участники оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета», — цитирует «РИА Новости» сообщение Волк.

Членам банды удалось повторно выпускать SIM-карты с помощью базы данных одного из сотовых операторов. Перевод денег на собственные счета они осуществляли через онлайн-приложения банков, в которые они заходили под видом клиентов.

Точное количество недвижимости и денег, похищенных мошенниками, уточняется. Согласно данным полиции, у предполагаемого главаря банды было обнаружено 20 комплектов документов умерших людей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящий момент один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, а еще четверо заключены под стражу.

Ранее в этот же день в Москве и Подмосковье были задержаны члены преступной группировки, которая занималась подделкой документов для мигрантов. По данным ФСБ, злоумышленники изготавливали подделки, дающие мигрантам право находиться в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт раскрыл схемы обогащения на коронавирусе в Сети
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020