В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество только покойных людей без наследников. Как сообщила в пятницу, 28 февраля, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, главарем преступников оказался бывший актер, принимавший участие в съемках нескольких культовых картин прошлых лет. Его имя не уточняется.

По данным полиции, сначала злоумышленники получали от осведомителей информацию о кончине одинокого владельца недвижимости. После этого преступники приникали в жилище покойного и забирали оттуда ценные вещи и документы.

«…Затем другие участники оформляли документы, подтверждающие родственные связи с умершим, и в судебном порядке приобретали права на недвижимость и банковские счета», — цитирует «РИА Новости» сообщение Волк.

Членам банды удалось повторно выпускать SIM-карты с помощью базы данных одного из сотовых операторов. Перевод денег на собственные счета они осуществляли через онлайн-приложения банков, в которые они заходили под видом клиентов.

Точное количество недвижимости и денег, похищенных мошенниками, уточняется. Согласно данным полиции, у предполагаемого главаря банды было обнаружено 20 комплектов документов умерших людей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящий момент один из подозреваемых находится под подпиской о невыезде, а еще четверо заключены под стражу.

Ранее в этот же день в Москве и Подмосковье были задержаны члены преступной группировки, которая занималась подделкой документов для мигрантов. По данным ФСБ, злоумышленники изготавливали подделки, дающие мигрантам право находиться в России.