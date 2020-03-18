СМИ узнали о сообщении о «минировании» четырех самолетов в России

Неизвестные снова сообщили об угрозе взрыва на четырех воздушных судах. Об этом в среду, 18 марта, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Анонимное сообщение о «минировании» поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. В нем говорится об угрозе взрывов на борту самолетов Екатеринбург–Москва, Иркутск–Москва, Москва–Уфа, Новосибирск–Москва», — заявил собеседник информагентства.

Он отметил, что сейчас все самолеты направляются в пункты назначения.

Регулярные сообщения о «минировании» самолетов поступают с начала марта. Инциденты касаются различных авиакомпаний, однако большинство рейсов связаны с Москвой. Как правило, в день поступает по несколько таких заявлений, которые после экстренных посадок бортов не подтверждаются.

В то же время 16 марта сообщалось, что злоумышленники побили рекорд: за день они сообщили о минировании пяти самолетов, выполняющих внутренние рейсы по России.

14 марта злоумышленники сообщили о минировании четырех лайнеров.

В свою очередь, в Кремле уже заявили, что российские спецслужбы постоянно занимаются поиском и выявлением авторов ложных сообщений о минировании. Кроме того, о подобных инцидентах докладывают лично президенту России Владимир Путину.