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СМИ сообщили о четвертом за сутки сообщении о «минировании» самолета

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четвертого самолета, выполнявшего рейс Новосибирск–Москва в субботу, 14 марта. Ранее в этот же день сообщалось об угрозе взрыва на борту трех лайнеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После вылета самолета из Новосибирска поступило анонимное сообщение о его «минировании». Экипаж принял решение не менять курс, борт следует в Шереметьево», — сказал источник.

Посадка ожидается около 18:30 мск.

Анонимное сообщение пришло на электронную почту московского аэропорта Шереметьево.

Ранее в этот же день стало известно, что авиалайнер, летевший из Москвы в Челябинск, подал сигнал бедствия и совершил посадку в аэропорту Казани. Сообщалось, что причиной ЧП стал дебош на борту.

В субботу, 14 марта, самолет рейса Будапешт–Москва спустя полчаса после взлета подал сигнал тревоги и совершил резкое снижение с 10,5 тыс. до 4,5 тыс. м. Причиной происшествия стал сработавший датчик неисправности системы кондиционирования. Авиалайнер сел в аэропорту Шереметьево.

5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании». Все авиалайнеры благополучно приземлились и были обследованы на предмет наличия взрывных устройств.

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