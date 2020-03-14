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СМИ назвали причину экстренной посадки самолета Москва-Челябинск в Казани

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Самолет Москва–Челябинск сел в Казани из-за дебоша на борту. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Авиалайнер вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в 14:07. Через некоторое время после взлета экипаж самолета подал сигнал тревоги и принял решение посадить воздушное судно в казанском аэропорту.

По данным агентства, посадка прошла в штатном режиме. Подробности инцидента уточняются.

Ранее в этот же день рейс Будапешт–Москва спустя полчаса после взлета подал сигнал тревоги и совершил резкое снижение с 10,5 тыс. до 4,5 тыс. м. Причиной происшествия стал сработавший датчик неисправности системы кондиционирования. Авиалайнер совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

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