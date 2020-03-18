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Мину времен войны нашли в парке в брянских Клинцах

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В Клинцах Брянской области в лесопарковой зоне в черте города обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны. Инцидент произошел 18 марта.

На место происшествия сразу же отправили специалистов-взрывотехников Брянского пожарно-спасательного отряда. В итоге саперы изъяли 50 мм мину, вывезли ее за пределы города и уничтожили, пишет интернет-газета «Брянские новости».

8 марта сообщалось, что жительница поселка в Новгородской области гуляла с собакой и нашла немецкий склад времен Великой Отечественной войны. В нем находилось в общей сложности 736 боеприпасов. Склад располагался примерно в 300 м от поселка.

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