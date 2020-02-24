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В Чехии нашли бомбу времен Второй мировой войны

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Фото: Twitter.com/Police CR
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Авиабомбу времен Второй мировой войны нашли в городе Куржим на востоке Чехии. Об этом заявил глава местной полиции Богумил Малашек в понедельник, 24 февраля.

Боеприпас нашел в лесу на окраине города мужчина, который занимался сбором металлолома. В результате власти города эвакуировали почти 1 тыс. человек. Также из мер предосторожности временно закрыли расположенные рядом с местом нахождения бомбы школу и техучилище.

«В течение ночи место находки охранялось полицией. Сегодня утром вызванный пиротехник проводит обследование находки, чтобы принять решение, что с нею делать», — цитирует Малашека агентство «РИА Новости».

Ранее, 20 февраля, 85-летняя женщина из Севастополя нашла в своем огороде шесть снарядов времен Великой Отечественной войны. К ней приехали специалисты, они опознали в боеприпасах советские 100 мм снаряды. Позже их вывезли на полигон для утилизации.

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