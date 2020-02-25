Сирийские саперы продолжают разминирование пригородов Алеппо

Сирийские саперы продолжают разминирование поселка Захра в пригороде Алеппо, недавно освобожденного от боевиков. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что линия обороны террористов в поселке проходила прямо по жилым домам — на первых трех этажах стояли хорошо укрепленные огневые точки. Боевики во время отступления успели увезти только вооружение, но оставили боеприпасы.

Однако теперь брошенные фугасы приходится обезвреживать сирийским саперам. Кроме того, в Захре специалисты обезвреживают неразорвавшиеся снаряды и самодельные мины и взрывные устройства.

«Наша главная задача сейчас — разминировать все дороги в Захре, открыть их для транспорта. Мы уже обезвредили сотни фугасов. Почти каждый день попадаются иностранные, в том числе турецкие. Есть и такие, которые нигде больше не встречали», — рассказал командир инженерной службы Вахид Диаб.

Кроме того, боевики готовили Захру к обороне несколько лет и за это время успели создать здесь разветвленную сеть подземных тоннелей. Общая протяженность только под зданием «штаба» — более 5 км, но ходить можно только теми путями, которыми уже прошли саперы.

19 февраля международный аэропорт Алеппо возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска.