Нефть WTI обновила минимум с 2002 года

Майские фьючерсы на нефть WTI опустились ниже $25 за баррель, это следует из данных межконтинентальной биржи ICE 18 марта.

По состоянию на 15:02 мск стоимость нефти WTI снизилась на 8,1% — до $25,28, это произошло впервые с ноября 2002 года.

Июньские фьючерсы на нефть Brent подешевели по состоянию на 15:07 мск на 4,1% — до $29,2.

17 марта цена нефти Brent снизилась до $28,85 за баррель впервые с января 2016 года.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов РФ Антон Силуанов заявил 13 марта, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 18 марта текущую цену на нефть безусловно низкой, а также добавил, что в Кремле наблюдают и анализируют ситуацию на международном рынке, пишет «Газета.ру».