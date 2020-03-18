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Вылов щуки запретят в Липецкой области с 20 марта

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В Липецкой области с 20 марта по 25 апреля вводится запрет на вылов щуки. Меры принимаются в соответствии с правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

Кроме того, как сказали GOROD48 в Липецком отделе территориального управления Росрыболовства, с 15 апреля по 8 июня в регионе будет действовать запрет на вылов судака.

В конце января в Липецкой области ввели месячный запрет на любительский лов щуки. За его нарушение предусматривалась уголовная ответственность.

С 1 марта запрет отменили, но щуку разрешалось ловить с соблюдением суточной нормы, которая составляет не более 5 кг на одного рыбака.

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