Запрет на вылов щуки действует на водоемах Липецкой области

В Липецкой области до 29 февраля действует запрет на любительский лов щуки. За нарушение этого запрета предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Как сообщили GOROD48 в местном отделе госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, запретительные меры являются частью действий государства по сохранению и восстановлению популяции щуки.

С 1 марта, когда запрет снимут, щуку можно будет ловить везде, но с соблюдением суточной нормы, которая составляет не более 5 кг на одного рыбака.

Позже, с 15 марта по 30 апреля, на водоемах Липецкой области будет запрещен вылов судака.