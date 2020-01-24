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Запрет на вылов щуки действует на водоемах Липецкой области

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В Липецкой области до 29 февраля действует запрет на любительский лов щуки. За нарушение этого запрета предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Как сообщили GOROD48 в местном отделе госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, запретительные меры являются частью действий государства по сохранению и восстановлению популяции щуки.

С 1 марта, когда запрет снимут, щуку можно будет ловить везде, но с соблюдением суточной нормы, которая составляет не более 5 кг на одного рыбака.

Позже, с 15 марта по 30 апреля, на водоемах Липецкой области будет запрещен вылов судака.

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